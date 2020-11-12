Beşiktaş'ta pozitif vaka sayısı 8'e yükseldi

Beşiktaş, 5 oyuncusunda Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte böylelikle toplamda 8 futbolcu koronavirüse yakalanmış oldu.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada 5 ismin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

TOPLAM KORONALI FUTBOLCU SAYISI 8'E ÇIKTI

Daha önce de 3 futbolcusunda koronavirüse yakalandığını duyuran Beşiktaş'ta böylece testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 8'e yükseldi.

Lige istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, milli aradan sonra sırasıyla Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacak.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde, biri çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren kadro dışında olan oyuncumuz olmak üzere toplam üç futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Ayrıca, milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcumuzun Covid-19 PCR testlerinde pozitif bulguya rastlandığı tarafımıza bildirilmiştir.

Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Kulübümüz tarafından yapılan son iki tarama testinin yanı sıra, milli takım kamplarında yapılan testler neticesinde Futbol Takımımızda Covid-19 pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı sekize yükselmiştir.

