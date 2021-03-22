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    Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü

    Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rachid Ghezzal, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 08:55
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    Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü

    Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

    Vida ve Ozan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren derbide Ghezzal, atılan golün asistini yaparak toplam gol pası sayısını 13'e çıkardı.

    Diğer taraftan maç öncesi kart sınırında olan Cezayirli oyuncu, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

    KASIMPAŞA MAÇINDA YOK

    Bu sezon Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören yetenekli oyuncu, 32. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

    Beşiktaş ta Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü #1

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