- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal cezalı duruma düştü
Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rachid Ghezzal, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 08:55
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Vida ve Ozan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren derbide Ghezzal, atılan golün asistini yaparak toplam gol pası sayısını 13'e çıkardı.
Diğer taraftan maç öncesi kart sınırında olan Cezayirli oyuncu, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
KASIMPAŞA MAÇINDA YOK
Bu sezon Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören yetenekli oyuncu, 32. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.