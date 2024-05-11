Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal dönemi sona eriyor Beşiktaş'ta sakatlıklarla boğuşan Rachid Ghezzal, gelecek sezon takımda olmayacak.

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Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdiği 2020-2021 sezonunda attığı 8 gol ve yaptığı 17 asistle takımını şampiyonluğa taşıyan Rachid Ghezzal, bonservisinin alınması ve geçirdiği sakatlıklarla eski günlerini mum gibi aratır oldu.

Siyah-beyazlı takımda sürekli sakatlanmasıyla hem teknik heyeti hem de taraftarı bezdiren Cezayirli futbolcu Süper Lig'de son günlerini geçiriyor.

Sözleşmesi uzatılmayacak

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ghezzal ile kontrat uzatmak istemeyen Beşiktaş yönetimi oyuncuya da bu konuda bilgi verdi.

Sakatlıklarla boğuşan deneyimli futbolcu bu sezon 32 maçta 1 gol 5 asistlik performans sergilerken sağlık sorunları nedeniyle şimdiden 17 maç kaçırdı.