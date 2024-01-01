Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal kadro dışında kalmıştı! İşte nedeni Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın, sözleşmesindeki opsiyon nedeniyle kadro dışında kaldığı iddia edildi.

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2023 yılının son dönemlerini kötü geçiren ve Süper Lig'de 2024 yılına ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 15 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta, 5 futbolcu kadro dışında bırakılmıştı.

3 Aralık tarihinde gerçekleşen seçimde Serdal Adalı'yı geçerek Beşiktaş'ın başkanlığına seçilen Hasan Arat'ın göreve başlamasının ardından Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışında kalmıştı.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan 5 futbolcudan biri olan Ghezzal'la ilgili kararın asıl sebebi belli oldu.

Opsiyonu nedeniyle kadro dışında kaldı

Cezayirli oyuncunun, disiplinsiz bir davranışı olmadığı ancak sözleşmesindeki opsiyon maddesi nedeniyle kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

31 yaşındaki futbolcunun haziran ayında bitecek sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunduğu, 20 maçta forma giymesi halinde bu maddenin devreye gireceği belirtildi.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 12 resmi maçta forma giyen Ghezzal'ı Beşiktaş'ın yeni sezonda düşünmediği ve ara transferde opsiyon maddesinin kaldırılması için teklif yapacağı ifade edildi.

Sakatlıklar peşini bırakmadı

Beşiktaş kariyerinde 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası 1 de Süper Kupa kazanan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımdaki serüveninde sık sık sakatlıklar yaşadı.

Yaşadığı farklı sakatlıklar nedeniyle 319 gün sahalardan uzak kalan Ghezzal, Beşiktaş'ta 101 resmi maça çıktı.

Hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 16 gol ve 31 asistle mücadele etti.