Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlandı

Beşiktaş, Ghezzal'in sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Rachid Ghezzal'ın sakatlandığını duyurdu.

"GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ"

Yapılan açıklamada, "Sivasspor ile oynadığı maçın ardından sağ kalça ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan MR görüntülemesinde, sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Ghezzal’ın tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Deneyimli isim bu sezon çıktığı 10 maçta 6 asist kaydetti.