Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın opsiyonu kaldırıldı Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın sözleşmesindeki maça dayalı sözleşme uzatma opsiyonunun kaldırıldı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de sezonunun bitmesine 8 hafta kala topladığı 46 puanla ezeli rakiplerinin gerisinde yer alan ve dördüncü basamakta bulunan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal gelişmesi yaşanıyor.

Siyah-beyazlı takım ve Ghezzal arasındaki sözleşmede bir revize yapıldı.

Opsiyon kaldırıldı

BeIN Sports'un haberine göre; Cezayirli futbolcu Ghezzal’ın sözleşmesinde bulunan maç oynarsa sözleşmesi uzar opsiyonu protokolü kalktı.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile görüşen Ghezzal’ın sözleşmesinde bulunan maç oynarsa sözleşmesi uzar opsiyonunun kaldırıldığı kaydedildi.

"20 maç oynarsa uzar" maddesi vardı

31 yaşındaki Rachid Ghezzal'ın sözleşmesinde "20 resmi maça çıkarsa sözleşmesi uzar" maddesi bulunuyordu.

Bu maddenin sözleşmeden çıkarılmasıyla birlikte Ghezzal'ın sözleşmesinin otomatik olarak uzama ihtimali kalmadı.

Bu sezon 25 maçta forma giydi

Beşiktaş kariyerinde ilk yılı hariç yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü form yakalayamayan hücum oyuncusu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 25 resmi maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 1030 dakika sahada kalan Ghezzal, 1 gol ve 4 asistle mücadele etti.