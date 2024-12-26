Beşiktaş'ta Rafa Silva ayrılığa hazır

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Tarihinin en kötü ve sıkıntılı dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş Kulübü'nün içinde bulunduğu belirsizlik futbolcuları da etkilerken bu durum saha sonuçlarına da olumsuz olarak yansıdı.

Sezona fırtına gibi giren ve ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 yendiği Süper Kupa zaferiyle açılışı yapan siyah-beyazlılar, ligdeki ilk 8 maçında hiç kaybetmezken 6 galibiyet 2 beraberlik almıştı. Sonraki 8 maçta ise siyah beyazlılar sadece 1 kez kazanabildi, 4 yenilgi, 3 beraberlik aldı. Bu süreçte teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la da vedalaşıldı.

"KAFALAR RAHAT OLMALI"

1-1 biten son Alanya maçında Arthur Masuaku oyuna girerken ve topu ayağına her aldığında ıslıklanırken maç sonrası taraftarlar tüm takımı protesto etti. Felix Uduokhai "Hiçbirimiz memnun değiliz, herkes mutsuz. Sorunlar var. Maçlara çıkarken kafalarımızın rahat olması gerekiyor." derken Alex Chamberlain de "Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz." sözleriyle kulübün içinde bulunduğu durumdan etkilendiklerini canlı yayınla kamuoyu ile paylaştılar.

RAFA'DAN ŞOK TALEP

Ligin tatile girmesiyle birlikte futbolculara izin verilirken Rafa Silva'nın menajerinden Beşiktaş yönetimini şoke eden bir teklif geldi. Siyah-beyazlıların bu sezon 25 kezle en çok maça çıkan oyuncusu olan Portekizli yıldız, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu ancak taraftarların takım arkadaşlarına gösterdiği tepkilere çok üzüldüğünü belirterek kendisi ile ilgili bir rahatsızlık olması durumunda ayrılabileceğini iletti.

Kulüpten ise böyle bir durumun söz konusu olmadığı yanıtının verildiği öğrenildi.