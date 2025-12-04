Beşiktaş'ta Rafa Silva idmana katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta maç hazırlıklarıyla birlikte uzun süredir belirsizliğini koruyan Rafa Silva konusunda da önemli bir gelişme yaşandı.

KRİZ SONA ERDİ

1 aydır süren Rafa Silva krizi futbolcunun bugün idmana çıkmasıyla sona erdi.

Fenerbahçe derbisinden sonra idmanlara çıkmayan ve bu süreçte, futbolu bırakmak, takımdan ayrılmak gibi isteklerde bulunan Rafa Silva, bir hafta da bel ağrısı tedavisi görmüştü.

Son günlerde sahaya dönüş antrenörü eşliğinde bireysel idman yapan Portekizli oyuncu, bugün tesislere gelerek 11.30'da başlayan takım idmanına katıldı ve krizi sona erdirdi.

SON KARARI SERGEN YALÇIN VERECEK

Rafa Silva'nın fiziksel ve mental hazırlığı, teknik heyet tarafından bir süre takip edilecek.

Maç kadrolarında olup olmayacağına teknik direktör Sergen Yalçın karar verecek.

BU SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.