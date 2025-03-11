Beşiktaş'ta Rafa Silva mağlubiyeti önleyemedi

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Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Tüpraş Stadyumu'ndaki maçta kazanan, 2-1'lik skorla konuk ekip Gaziantep FK oldu.

SİYAH-BEYAZLI TAKIM ADINA MAÇIN YILDIZIYDI

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, içerde kaybedilen Gaziantep FK maçının en iyileri arasındaydı ancak gösterdiği performans yenilginin önüne geçemedi.

PENALTI KAZANDIRDI

Takımına penaltıyı kazandıran isim olan ve hücumda yine etkili bir oyun sergileyen Portekizli yıldız oyuncu, takımının geri kalan sürede skoru değiştirmesine yardımcı olamadı.

LİGDEKİ PERFORMANSI

Bu sezon 24 lig maçında forma giyen Portekizli oyuncu, 7 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.