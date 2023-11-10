Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi! Anlaşma sağlandı Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın istifası sonrasında teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam, seçime kadar takımın başında olacak.

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Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Güneş'in Lugano yenilgisinden sonra istifa etmesiyle yardımcısı Burak Yılmaz ile yola devam kararı aldı.

Ancak Burak Yılmaz; 4 lig, 2 Avrupa maçında 4 mağlubiyet, 2 galibiyet alıp Avrupa Konferans Ligi'nden de elenince, taraftarların çok büyük protestosuyla karşı karşıya kaldı.

Bu sabah istifa eden Burak Yılmaz'ın yerine akla gelen ilk isim, yılların tecrübesi Rıza Çalımbay oldu. Tecrübeli teknik adam, yönetim tarafından kendisine sunulan 'seçime kadar' görev alma teklifini kabul etti.

Anlaşma sağlandı

TRTSpor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

Deneyimli teknik adam, yarın 11.00’de yapılacak antrenmanda siyah-beyazlı takımın başında olacak.

Açıklama kısa süre içerisinde yapılacak

İlk aşamada olağanüstü seçimin yapılacağı 3 Aralık'a kadar çalışacak Rıza Çalımbay'ın devam edip etmeyeceğine yeni başkan ve yönetim kurulu karar verecek.

Tecrübeli teknik adam ile ilgili resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

"Beşiktaş’ta doğdum ne parası ben para filan istemiyorum"

Öte yandan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, önceki akşam teknik direktör Rıza Çalımbay çağırarak kongreye kadar anlaşmak istediklerini ifade etti ve fiyat konusunda görüşlerini almak istedi.

Rıza Çalımbay'ın ise şu yanıtı verdiği öğrenildi: