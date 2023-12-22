Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay sonrası hoca adayları
ensonhaber.com

Süper Lig'de sahasında Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

Rıza Çalımbay sonrası siyah-beyazlılarda teknik direktör arayışları derhal başlarken listede 8 isim yer aldı.

Beşiktaş'ın tek yerli adayının Sergen Yalçın olması dikkat çekti.

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İşte Beşiktaş'ın hoca adayları:

Sergen Yalçın

Fabio Cannavaro

Ruud Van Nistelrooy

Slaven Bilic

Jorge Sampaoli

Frank de Boer

Bruno Genesio

Stanislav Cherchesov

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"Sergen Yalçın oley"

Öte yandan taraftarlar, 3-1 mağlup olunan Alanyaspor maçının son dakikalarında skora tepki göstererek siyah-beyazlı takımda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine 'Sergen Yalçın oley' tezahüratlarında bulundu.

Eski hocalarını isteyen taraftarlar, yönetime de "Macera aramayın" mesajı verdi.