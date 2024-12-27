Beşiktaş'ta Rizespor maçının hazırlıkları başladı

DHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 18'inci haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, sahada yapılan koordinasyon ve istasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlı ekip, Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 17.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.