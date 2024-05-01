Beşiktaş'ta Rizespor maçının hazırlıkları sürdü

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 35. haftasında evinde Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Antrenman çift kale maçla tamamlandı
İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Rizespor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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