Beşiktaş'ta Rizespor maçının ilk 11'i belirlendi

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Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında 3 Ocak Cuma akşamı Rizespor'a konuk olacak.

Son 8 lig maçında bir kez galip gelen siyah-beyazlılar, yılın ilk karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak 2025'e iyi başlamak istiyor.

Teknik direktör Serdar Topraktepe, görev vereceği 11'i netleştirmeye çalışıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 11 NETLEŞİYOR

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş’ın kalesini Mert Günok koruyacak. Sağ bekte Svensson, sol bekte ise Bahtiyar Zaynutdinov görev yapacak. Stoper ikilisi, Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'dan oluşacak.

Orta sahanın merkezinde Salih Uçan ve Gedson Fernandes'in forma giymesi bekleniyor. Hücum hattının solunda Semih Kılıçsoy, sağ kanatta ise Ernest Muçi şans bulacak.

10 numarada Rafa Silva, ileri uçta ise sakatlığını atlatan Immobile, Beşiktaş’ın en büyük gol umudu olacak.