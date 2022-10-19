Petrol
89.72
-0.34%
Euro
18.2921
-0.20%
Dolar
18.5893
0.03%
Altın
982.05
-0.55%
Borsa
3863
0.55%
Bitcoin
362.188
-1.79%
BTXN Coin
9.24
-2.01%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C
    Beşiktaş'ta Romain Saiss'ten iyi haber

    Beşiktaş'ta Romain Saiss'ten iyi haber

    Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Romain Saiss'ten iyi bir haber geldi. Faslı stoperin Hatayspor maçında oynama ihtimali yükseldi.
    • 19.10.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 10:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Romain Saiss, Giresunspor maçında sakatlanmış ve Trabzonspor maçında forma giyememişti. Faslı stoperden siyah-beyazlılara sevindirici bir haber geldi.

    Savunmada lider sorunu var

    Trabzonspor'un attığı 2 gol sonrası savunmadaki lider eksikliğini yaşayan Beşiktaş'ta gözler Saiss'in durumuna çevrildi.

    Adale sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan 32 yaşındaki futbolcu yoğun bir tedavi süreci geçiriyor.

    Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Saiss'in kesin durumu, son kontrollerin ardından belli olacak.

    Beşiktaş ta Romain Saiss ten iyi haber #1

    Hatayspor maçında dönme ihtimali yüksek

    Deneyimli oyuncunun, takım çalışmasında yer alması halinde Hatayspor'la oynanacak Süper Lig karşılaşmasında görev yerine dönmesi bekleniyor.

    Öte yandan takımda adale sakatlığı bulunan bir diğer sol stoper Emre Can Uzunhan'ın da durumunun iyiye gittiği belirtildi.

    Beşiktaş ta Romain Saiss ten iyi haber #2


    Karaman'da son nokta operasyonu: 32 gözaltı
    3. Sayfa

    Karaman'da son nokta operasyonu: 32 gözaltı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İsrailli sanatçı Mark Eliyahu'dan İstanbul konseri
    Kültür Sanat

    İsrailli sanatçı Mark Eliyahu'dan İstanbul konseri

    Görüş Bildir