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    Beşiktaş'ta Rosier cezalı duruma düştü

    Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Valentin Rosier, Rizespor maçında cezalı duruma düştü.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 21:29
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    Beşiktaş'ta Rosier cezalı duruma düştü

    Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı mücadelede bir isim kart sınırına takıldı.

    Siyah-beyazlıların sağ beki Rosier, 36. dakikada Alibec'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

    Valentin Rosier, Beşiktaş'ın Rizespor ile deplasmanda oynanyacağı mücadelede takımdaki yerini alamayacak.

    Beşiktaş ta Rosier cezalı duruma düştü #1

    Beşiktaş ta Rosier cezalı duruma düştü #2

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