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- Beşiktaş'ta Rosier cezalı duruma düştü
Beşiktaş'ta Rosier cezalı duruma düştü
Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Valentin Rosier, Rizespor maçında cezalı duruma düştü.
- Haber Merkezi
- 24.04.2021 - 21:29
Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı mücadelede bir isim kart sınırına takıldı.
Siyah-beyazlıların sağ beki Rosier, 36. dakikada Alibec'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Valentin Rosier, Beşiktaş'ın Rizespor ile deplasmanda oynanyacağı mücadelede takımdaki yerini alamayacak.