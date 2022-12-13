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- Beşiktaş'ta Rosier ve Josef takıma döndü
Beşiktaş'ta Rosier ve Josef takıma döndü
Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Valentin Rosier ve Josef de Souza, takımla çalışmalara başladı.
- 13.12.2022 - 18:09
- Güncelleme : 13.12.2022 - 18:12
Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam etti.
Kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Son bölümde taktiksel çalışmalar uygulandı
Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar uygulandığı öğrenildi.
Rosier ve Josef takımla çalıştı
Sakatlıklarını atlatan Valentin Rosier ve Josef de Souza, idmanda takımla çalıştı.
Ghezzal, Berkay ve Cenk idmanda yer almadı
Rachid Ghezzal'ın yanı sıra soğuk algınlığı geçiren Berkay Vardar ve Cenk Tosun ise idmana katılmadı.