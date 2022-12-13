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    Beşiktaş'ta Rosier ve Josef takıma döndü

    Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Valentin Rosier ve Josef de Souza, takımla çalışmalara başladı.
    • 13.12.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 18:12
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    Beşiktaş'ta Rosier ve Josef takıma döndü

    Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam etti.

    Kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    Son bölümde taktiksel çalışmalar uygulandı

    Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar uygulandığı öğrenildi.

    Beşiktaş ta Rosier ve Josef takıma döndü #1

    Rosier ve Josef takımla çalıştı

    Sakatlıklarını atlatan Valentin Rosier ve Josef de Souza, idmanda takımla çalıştı.

    Beşiktaş ta Rosier ve Josef takıma döndü #2

    Ghezzal, Berkay ve Cenk idmanda yer almadı

    Rachid Ghezzal'ın yanı sıra soğuk algınlığı geçiren Berkay Vardar ve Cenk Tosun ise idmana katılmadı.

    Beşiktaş ta Rosier ve Josef takıma döndü #3


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