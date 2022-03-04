Beşiktaş'ta Rosier'e ceza verilmeyecek

Türkiye Kupası'nda karşılaşılan Kayserispor maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Rosier'e PFDK tarafından ceza verilmesi beklenmiyor.

Beşiktaş 'ın sağ beki Valentin Rosier, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor karşılaşmasında 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

KART CEZASI LİGE YANSIMAYACAK

Kırmızıyı ikinci sarıdan gördüğü için PFDK'dan ekstra ceza almazsa Rosier'in bu kartı lige yansımayacak ve Fransız sağbek pazartesi günü Başakşehir'e karşı takımdaki yerini alamayacak.

Yönetimin de Rosier'e ceza vermeyi düşünmediği öğrenildi.