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    Beşiktaş'ta Rosier'e ceza verilmeyecek

    Türkiye Kupası'nda karşılaşılan Kayserispor maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Rosier'e PFDK tarafından ceza verilmesi beklenmiyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 15:48
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    Beşiktaş'ta Rosier'e ceza verilmeyecek

    Beşiktaş 'ın sağ beki Valentin Rosier, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor karşılaşmasında 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

    KART CEZASI LİGE YANSIMAYACAK

    Kırmızıyı ikinci sarıdan gördüğü için PFDK'dan ekstra ceza almazsa Rosier'in bu kartı lige yansımayacak ve Fransız sağbek pazartesi günü Başakşehir'e karşı takımdaki yerini alamayacak.

    Yönetimin de Rosier'e ceza vermeyi düşünmediği öğrenildi.

    Beşiktaş ta Rosier e ceza verilmeyecek #1


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