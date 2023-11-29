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Beşiktaş'ta sakatlanan Rosier ve Masuaku'nun tedavisine başlandı

Beşiktaş'ta sakatlanan Rosier ve Masuaku'nun tedavisine başlandı Beşiktaş, Samsunspor ile oynanan maçta sakatlık geçiren Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı.