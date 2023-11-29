Beşiktaş'ta sakatlanan Rosier ve Masuaku'nun tedavisine başlandı

AA & Ensonhaber
Süper Lig'de Samsunspor'u mağlup eden Beşiktaş'ta iki futbolcu sakatlandı.
Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun son durumlarıyla ilgili siyah-beyazlılardan açıklama geldi.
Rosier'de kanama ve yırtık
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada maçta ağrı hisseden Valentin Rosier'in yapılan tetkiklerinde sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptandığı bildirildi.
Arthur Masuaku'nun yapılan kontrollerde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlandığı aktarıldı.
Her iki futbolcunun da tedavisine başlandığı belirtildi.
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