Beşiktaş'ta sakatların son durumu

Son dönemlerde hem lig hem de Avrupa'daki yoğun fikstür sonucu çok sayıda sakat veren Beşiktaş, sıkıntılı bir sürece girmişti. Milli arayla birlikte siyah-beyazlılar derin bir nefes aldı.

Beşiktaş'ta yoğun fikstür nedeniyle art arda gelen sakatlık haberlerinin ardından Sergen Yalçın, oldukça endişeliydi.

Milli ara minimum puan kaybıyla girmeyi hedefleyen deneyimli teknik adam, bu süreçte sakatlıkların atlatılacağını düşünüyordu.

İşler Sergen Yalçın'ın düşündüğü gibi ilerledi. Beşiktaş'ta sakatların birçoğu Milli arada iyileşerek takıma dahil oldu. Siyah-beyazlı ekipte sadece Mehmet Topal sakat durumda bulunurken, N'Koudou ise belirsizliğini koruyor.

EKSİKLER BİR BİR DÖNÜYOR

Başakşehir maçıyla birlikte yeni bir başlangıç yapmayı planlayan siyah-beyazlı ekipte, sakat isimlerin dönmesinin ardından kadro kalitesi yeniden üst düzeye çıkacak.

Son gelen bilgilere göre siyah-beyazlı ekipte Pjanic, Larin, Atiba, Montero, Welinton, Ghezzal, Alex Teixeira, Necip Uysal ve Salih Uçan sakatlıklarını atlatarak takıma yeniden dahil oldu.

GÖZLER İKİ İSME ÇEVRİLDİ

Sakatlığını atlatan birçok ismin ardından gözler Mehmet Topal ve N'Koudou'ya çevrildi. Siyah-beyazlı ekibin sağlık ekibi tarafından verilen bilgilere göre Mehmet Topal'ın tedavisi devam ederken, N'Koudou'nun durumu ise belirsizliğini koruyor.

PJANIC, GALATASARAY'A HAZIRLANIYOR

Beşiktaş'ta orta sahada bir maestro gibi takımı yönlendiren Miralem Pjanic sakatlığını atlatmış olsa da siyah-beyazlı ekibin, oyuncuyu riske etmeyerek Galatasaray maçı öncesinde oynatmayı düşünmediği ifade edildi. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Pjanic, dev derbi için gün sayıyor.

MİLLİ ARA SONRASI BEŞİKTAŞ

Öte yandan 11 sakattan 9'u kesin olarak iyileşen Beşiktaş'ı yoğun bir maç programı bekliyor. 15 Ekim'de Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan siyah-beyazlılar; 19 Ekim'de Sporting Lizbon, 25 Ekim'de Galatasaray, 30 Ekim'de Hatayspor, 3 Kasım'da Sporting Lizbon (rövanş) ve 6 Kasım'da Trabzonspor'la karşılaşacak.