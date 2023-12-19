Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan 5 isim son idmana katıldı! Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı takımda Milot Rashica, Arthur Masuaku, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic takıma döndü.

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Beşiktaş, Süper Lig’de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 12.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan maçlarla sona erdi.

Beşiktaş kampa girecek

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

5 isim geri döndü

Bu idmanda aynı zamanda sakatlık kabusu sona ermeye başladı.

Son olarak İsviçre'de Lugano maçına birçok eksikle çıkan Beşiktaş'ta 5 oyuncunun tedavisi tamamlandı.

Milot Rashica, Arthur Masuaku, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic takıma döndü.