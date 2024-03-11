Beşiktaş'ta sakatlık! Al Musrati, oyuna devam edemedi Beşiktaş'ın devre arasında transfer döneminde kadrosuna kattığı Libyalı futbolcu Al Musrati, Gaziantep FK ile oynanan Süper Lig maçının ikinci yarısında sakatlık geçirdi ve oyun kenarına geldi.

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Gaziantep FK ile Beşiktaş, Süper Lig'de 29. haftanın kapanış karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında konuk ekip Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlıların devre arası transfer döneminde Portekiz ekibi Braga'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Al Musrati, sakatlık yaşadı.

Galatasaray derbisinde kendi kalesine gol atan Libyalı oyuncu, sol bileğine darbe aldı ve tedbir amaçlı olarak oyundan çıktı.

Yerine Daniel Amartey girdi

Üzüntülü bir şekilde saha kenarına gelen 27 yaşındaki futbolcu, dakikalar 53'ü gösterdiğinde yerini Daniel Amartey'e bıraktı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)