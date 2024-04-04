Beşiktaş'ta sakatlık! Mert Günok oyuna devam edemedi

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Beşiktaş, Süper Lig'de 31. haftanın kapanış mücadelesinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise konuk takım Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Yerini Ersin'e bıraktı
Beşiktaş'ta deneyimli kaleci Mert Günok, maçın 52. dakikasında kendini yere bıraktı.
Sağlık görevlilerinin oyun alanına gelmesinin ardından kenara değişiklik işareti yapıldı. Mert Günok'un yerine 54. dakikada Ersin Destanoğlu oyuna girdi.
Öte yandan BeIN Sports'un haberine göre; Mert Günok, göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıktı.
Maçtan önce üç isim sakatlanmıştı
Öte yandan Beşiktaş, Başakşehir maçı öncesinde Ante Rebic, Onur Bulut ve Arthur Masuaku'nun sakatlandığını duyurmuştu.
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