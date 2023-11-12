Beşiktaş'ta sakatlık! Rachid Ghezzal ikinci yarıya çıkmadı

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Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş, Dolmabahçe'de Başakşehir'i ağırladı.
Müsabakanın ikinci yarısının başında ise ilginç bir değişiklik yaşandı.
Rachid Ghezzal, sonradan oyuna girdiği maçta hemen kenara geldi. Ghezzal, 41. dakikada sakatlanan Zaynutdinov yerine oyuna dahil oldu.
Sakatlık geçirdi
Cezayirli futbolcu, devre arasında ise oyundan çıktı. Ghezzal yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.
Öte yandan beIN Sports'un haberine göre Ghezzal'ın sakatlık nedeniyle oyundan çıktığı belirtildi.
Öte yandan Salih Uçan da sakatlık yaşadığı için ikinci yarı yerini Alex Oxlade-Chamberlain'e bıraktı.
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