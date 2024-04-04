Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Masuaku, Onur ve Rebic kadrodan çıkarıldı

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Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a 3 futbolcusundan kötü haber geldi.

Siyah-beyazlılar, Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic'in karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

Siyah-beyazlılar duyurdu

Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Futbol A Takımımızın Süper Lig'de bugün Rams Başakşehir'le oynayacağı maçında kadrosunda yer almayacaktır.



Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.