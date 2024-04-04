Beşiktaş'ta sakatlık şoku: Masuaku, Onur ve Rebic kadrodan çıkarıldı

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a 3 futbolcusundan kötü haber geldi.
Siyah-beyazlılar, Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic'in karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.
Siyah-beyazlılar duyurdu
Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Futbol A Takımımızın Süper Lig'de bugün Rams Başakşehir'le oynayacağı maçında kadrosunda yer almayacaktır.
Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Kadro derinliği tehlikede
Bu oyuncuların yokluğu, Beşiktaş'ın kadro derinliğinde zorluk yaşamasına neden olacağa benziyor.
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