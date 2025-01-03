Beşiktaş'ta sakatlık! Tayyip Talha Sanuç oyuna devam edemedi

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Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında konuk takım Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

TAYYİP TALHA YERİNE EMİRHAN OYUNA GİRDİ

Siyah-beyazlılarda, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç, 41. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı.

Beşiktaş'ta bu dakikada Tayyip Talha yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Tayyip Talha oyundan çıktıktan sonra kulübede büyük üzüntü yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra doğrudan soyunma odasına gitti.