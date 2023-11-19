Beşiktaş'ta sakatlık! Yakup Arda Kılıç maça devam edemedi Beşiktaş'ın genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç, Sakaryaspor'la oynana özel maçta sakatlık yaşayarak saha kenarına geldi.

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Süleyman Seba anısına özel maçta Sakaryaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında siyah-beyazlı takım adına talihsiz bir an yaşandı.

Son dönemde takımdaki birçok futbolcuyu sakatlığa kurban veren Rıza Çalımbay'ın ekibine bir kötü haber daha geldi.

Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 18 yaşındaki futbolcu Yakup Arda Kılıç, 30. dakikada sakatlandı ve kendini yere bıraktı.

Yakup Arda yerine Gökhan İnler girdi

Yakup Arda'nın sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olmakta zorlandığı görüldü.

Beşiktaş'ta Yakup Arda yerine, 34. dakikada tecrübeli isim Gökhan İnler oyuna dahil oldu.