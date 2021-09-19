Beşiktaş'ta sakatlıkların nedeni

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek bu sezona geniş bir kadroyla giriş yapan Beşiktaş, buna karşın adeta revire dönerek, ideal mevkisinde oyuncu bulamaz hale geldi.

Antalyaspor deplasmanına 8 eksikle giden Beşiktaş, maçta da iki sakat daha verdi.

BEŞİKTAŞ'TA 10 İSİM SAKAT

Atakan Üner, Ajdin Hasic, Domagoj Vida, Alex Teixeira, Kevin N'Koudou, Umut Meraş ve Welinton'tan yoksun Antalya'ya gelen Beşiktaş'a günün ilk kötü haberi solunum rahatsızlığı geçiren Valentin Rosier'den geldi. Böylece eksik sayısı maç öncesi 8'e ulaştı.

Eksikler nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın, sağ bekte Necip Uysal ile maça başlarken Mehmet Topal'ı da stoperde başlattı. Ancak 22. dakikada Necip Uysal sakatlandı ve yerini Miralem Pjanic'e bıraktı.

Yalçın, Topal'ı sağ beke çekti. 37. dakikada Topal da sakatlandı ve o da yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı. Böylece siyah beyazlılardaki eksik sayısı 10'a yükseldi.

SAKATLIKLARIN NEDENİ KONDİSYON YÜKLEMESİ

Geldiğinde sakatlığı bulunan Umut Meraş ile solunum rahatsızlığı yaşayan Rosier dışta tutulursa diğer sakatlıkların idmanlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusu ortaya atıldı. Özellikle Sergen Yalçın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerle mücadele etmek için 115 kilometreden aşağı koşmamaları gerektiğini sık sık dile getirdi. Nitekim takım Borussia Dortmund'a karşı 114.7 kilometreye çıktı.

Takımda peşi sıra gelen bu sakatlıkların koşu mesafesi kriterlerine ulaşmak için yapılan yüklemelerden ve oyuncuların da kendilerini sahada aşırı zorlamalardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı da bir soru işareti olarak ortay çıkmış durumda.