Beşiktaş'ta Salih Uçan, Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte cevabı

ensonhaber.com
Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, Salih Uçan'ın son durumu belli oldu.
Beşiktaş'ın İstanbulspor karşılaşmasında yaşadığı adale sakatlığı sebebiyle tedavisi süren Salih Uçan'ın, normal şartlarda Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyordu. Ancak tecrübeli orta saha, ağrılarının devam etmesi sebebiyle takımla çalışmalara katılamadı.
Riske edilmeyecek
Teknik ekip, önlerinde az zaman kalması sebebiyle Salih'i derbide riske etmeme kararı aldı. Başarılı oyuncu, Gaziantep maçıyla formasına dönecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış