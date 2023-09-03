Beşiktaş'ta Salih Uçan, Sivasspor maçının kadrosunda yer almadı Beşiktaş'ın Sivasspor ile karşı karşıya geldiği maçın kadrosuna sakatlığı bulunan Salih Uçan dahil edilmedi.

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Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan bu kritik mücadele öncesinde siyah-beyazlı takıma kötü bir haber geldi.

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden olan Salih Uçan, maç kadrosunda yer almadı.

Salih kadroda yok, Ghezzal geri döndü

Hafif sakatlığı bulunan Salih Uçan, kadroda yer almazken, uzun süredir forma giyemeyen Rachid Ghezzal, Sivasspor maçının kadrosunda yer aldı.

Cezayirli oyuncu, Şenol Güneş'in süre vermesi halinde oynayabilecek.

2021-2022 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan, Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 8 resmi maça çıkan milli futbolcu, 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.

"Salih Uçan'ın darbeye bağlı sakatlığı var"

Maç öncesi Salih Uçan'ın sakatlığı hakkında konuşan Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı: