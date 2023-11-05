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Beşiktaş'tan TFF'ye penaltı tepkisi!

Beşiktaş'tan TFF'ye penaltı tepkisi! Beşiktaş, Antalyaspor ile karşılaştığı maçın ilk yarısında Salih Uçan'ın ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı bekledi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu sürdürdü. Bu kararın ardından ise siyah-beyazlılar, sosyal medyadan TFF'yi eleştirdi.