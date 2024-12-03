Beşiktaş'ta Samet Aybaba sesleri! Teknik direktörlük için tek bir şartı var

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Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğu için Samet Aybaba ismi yeniden gündemde. Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın’la anlaşma sağlayamayınca 'Feda' döneminin mimarı olan tecrübeli çalıştırıcıya bir kez daha yöneldi.

Son olarak Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Aybaba’nın, Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar'ın aktardığına göre, taraflar arasında temaslar sürüyor.

KAAN ŞAKUL İSTİFA EDERSE...

Deneyimli teknik adamın Beşiktaş’a dönmek için tek bir şartı var: Yönetici Kaan Şakul’un istifası. Görüşmelerde bu şartın da kabul edilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Şartlarda anlaşmaya varılması halinde, Samet Aybaba bir kez daha Beşiktaş’ın başına geçerek takımın teknik direktörü olacak. Siyah-beyazlı taraftarlar ise bu olası dönüş için ikiye bölünmüş durumda.