Beşiktaş'ta şampiyonluk primi: 17 milyon lira

Beşiktaş'ta şampiyonluk primi: 17 milyon lira

Beşiktaş yönetimi, bugün Göztepe ile şampiyonluk maçına çıkacak takımı motive etmek için kesenin ağzını açtı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk için arasında sadece 90 dakika bulunan siyah-beyazlılarda yönetimden beklenen atak geldi.

KİŞİ BAŞI 500 BİN LİRA DAĞITILACAK

Ligin düğümünün çözüleceği 42. haftada bugün Göztepe’yle Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde takım ve teknik heyetle toplantı üzerine toplantı yapan Beşiktaşlı idareciler, ekibi kritik maça motive etmek için kesenin ağzını açtı.

Yönetimin, Göztepe karşısından alınacak sonuçla şampiyonluğa ulaşılması halinde takıma 2 milyon dolar (17 milyon TL) dağıtma sözü verdiği kaydedildi.

Şampiyonluk halinde futbolcuların kişi başına 500 bin TL civarında bir para elde etmesi bekleniyor.