Beşiktaş'ta şampiyonluk zirvesi: Seri yaparsak ümitlenebiliriz Beşiktaş'ta yeni yönetimde yer alan eski futbolcular Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, futbol takımını ziyaret etmişti. Futbolcularla yapılan toplantıda "Seri yakalarsak, şampiyonluk konusunda ümitlenebiliriz" görüşünde birleşildi.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetimi göreve hızlı başladı…

Futbolun teslim edildiği yönetici Feyyaz Uçar ile futbol takımları genel koordinatörlüğüne getirilen Samet Aybaba, mazbata töreninin ardından soluğu Ümraniye Tesisleri'nde aldı.

Eski takım arkadaşları teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla bir araya gelen Uçar ile Aybaba, duydukları güveni dile getirirken. 'Bu işi hep birlikte başaracağız' vurgusu yaptı. İşte dev toplantıda konuşulanlar....

"Sahada iyi olmak için mücadele edelim"

Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bizim için çok mutlu günlerin içerisindeyiz. Beşiktaş'ın eski futbolcuları olarak üçümüz (Samet Aybaba-Feyyaz Uçar-Rıza Çalımbay) tekrar bir araya geldik. Tek hedefimiz var; başarmak. Bunun için de size ihtiyacımız var. Futbolun içinden geldik, herkesi anlarız, sizler de bizi anlayın. Sahada iyi olmak için mücadele edelim, herkes birbirine yardımcı olsun.

"Geç kalmış değiliz"

Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da şampiyonluk için ümitli olduğunu belirtti.

Biz size inanıyoruz, bana göre hiçbir şey için geç kalınmış değil. Hepiniz iyi futbolcularsınız, birlikte ayağa kalkacağız. Bugüne kadar yapamadıklarınızı birlikte başarmaya çalışacağız. Bir seri yakalarsak şampiyonluk için ümidimiz olabilir. Geçtiğimiz sezon iyi bir seri yakalanmıştı, bu sezona da öyle başladınız ama devamı olmadı. Sadece daha önce yaptığınız şeyi tekrar edeceksiniz.

"Çok güldük"

Teknik direktör Rıza Çalımbay, büyük buluşma için şu yorumu yaptı: