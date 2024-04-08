Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları devam etti Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta karşılaşmanın hazırlıkları yapılan idmanla sürdü.

DHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 32’nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Hazırlıklar yarın sürecek

Siyah-beyazlı ekip, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)