Beşiktaş'ta Samsunspor maçının hazırlıkları başladı

İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 20. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Bodrum FK maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncuların ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, BİR GÜN İZİN YAPACAK

Siyah-beyazlılar, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 14 Ocak Salı günü saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.