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Beşiktaş'ta savunmaya orta sahadan takviye

Beşiktaş'ta savunmaya orta sahadan takviye

Rıdvan ve Montero'nun sakatlanması, Domagoj Vida ve N'Sakala'nın cezalı olması Sergen Yalçın'a sıkıntılı anlar yaşatıyor. Deneyimli teknik adam savunmaya orta sahadan takviye yapacak.