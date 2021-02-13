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Beşiktaş'ta savunmaya orta sahadan takviye
Rıdvan ve Montero'nun sakatlanması, Domagoj Vida ve N'Sakala'nın cezalı olması Sergen Yalçın'a sıkıntılı anlar yaşatıyor. Deneyimli teknik adam savunmaya orta sahadan takviye yapacak.
- Haber Merkezi
- 13.02.2021 - 15:26
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş, savunma hattında sıkıntı yaşıyor.
Haftaya 48 puan ile 2. sırada giren siyah beyazlılarda, kart cezalıları Domagoj Vida ve Fabrice N'Sakala yok.
Sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ve Dorukhan Toköz'e Francisco Montero da eklendi. Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor maçında sakatlanan İspanyol stoper, mücadelede forma giyemeyecek.
ORTA SAHADAN BİR İSİM DAHA SAVUNMAYA GELECEK
Teknik direktör Sergen Yalçın, pazartesi oynanacak karşılaşmada Necip Uysal'ın yanı sıra orta sahadan 1 isme daha savunmada görev vermeyi planlıyor.
Yalçın, maç öncesi yapılacak son antrenmanda vereceği kararla Ankara deplasmanında sahaya süreceği savunma hattını belirleyecek.