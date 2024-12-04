Beşiktaş'ta seçim tarihi resmen duyuruldu

Beşiktaş Kulübü'nden Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile ilgili açıklama yapıldı.

Hasan Arat'ın istifası sonrası seçim kararı alan Beşiktaş yönetimi, başkanlık seçiminin 22 Aralık 2024 Pazar günü, çoğunluk sağlanamaz ise 29 Aralık 2024 Pazar günü yapılacağını duyurdu.

TEK ADAY HÜSEYİN YÜCEL

Beşiktaş'ta şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim mevcut başkan Hüseyin Yücel.

SİNAN ERDEM SPOR SALONU'NDA DÜZENLENECEK

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.



22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.



Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.



Saygılarımızla,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu



GÜNDEM



1- Açılış,

2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi,

5- Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi,

6- Kapanış.