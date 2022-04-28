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    Beşiktaş'ta seçimi tarihi netleşti

    Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs Pazar günü yapılacak.
    • 28.04.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 16:51
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    Beşiktaş'ta seçimi tarihi netleşti

    Süper Lig’de müsabakaların hız kesmeden devam ederken Beşiktaş’ta da olağan genel kurul toplantısı tarihi ile ilgili açıklama yapıldı.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada olağan seçimli genel kurul toplantısının 22 Mayıs Pazar günü, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 29 Mayıs Pazar günü gerçekleşeceği aktarıldı.

    Beşiktaş ta seçimi tarihi netleşti #1

    Beşiktaş'ın açıklaması

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Derneğimizin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22.05.2022 Pazar günü saat 10:30’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

    22.05.2022 günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29.05.2022 Pazar günü saat 10:30’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

    Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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