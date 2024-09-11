Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gelişmesi

Haber Merkezi
A Milli Takım'da sakatlanan Semih Kılıçsoy'un Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu.
Aday kadrodan çıkarılan ve İstanbul'a dönen genç futbolcunun dünkü idmana katılmaması moralleri bozarken, bugün yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı.
İDMANDA YER ALDI
Siyah-beyazlılarda sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarılan Semih Kılıçsoy, idmanda yer aldı.
KAFİLEDE YER ALACAK
Genç oyuncunun, Trabzonspor maçının kafilesinde yer alacağı öğrenildi.
Bu sezon 5 maçta forma giyen milli oyuncu, henüz golle tanışamazken 2 asistle takımına katkı sağladı.
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