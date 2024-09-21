Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için karar verildi Trabzon deplasmanında sonradan oyuna giren Semih Kılıçsoy, iki maçlık aranın ardından as kadroda olacak

Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk puan kaybını Trabzonspor karşısında yaşamış olsa da pazar günü Eyüpspor'u mağlup ederek yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, ligde mağlubiyeti olmayan takımlar arasında bulunan Eyüpspor'u eli boş göndermekte kararlı.

Hollandalı teknik adam kadrosunu şekillendirirken Trabzon'da hamle oyuncusu olarak kullandığı genç yıldız Semih Kılıçsoy'u ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor.

REKABET TAVAN

Giovanni van Bronckhorst'un sağ kanatta Trabzonspor maçında ilk defa forma bulan yeni transfer Joao Mario'yu bu defa sağ kanatta kullanmayı planladığı öğrenildi.

Bu durumda Milot Rashica kulübede bekleyecek.

Orta sahada ise rekabet tavan yapmış durumda. Gedson Fernandes ve Rafa Silva'nın etkili performansına karşılık Al Musrati istikrar sağlayamazken, yedek oyuncular Salih Uçan, Jean Onana ve Cher Ndour'un antrenmanlardaki temposu ve istekleri de dikkati çekiyor.