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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Omar Colley cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Omar Colley cezalı duruma düştü Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy ve Omar Colley, Rizespor maçında sarı kart görerek bir sonraki hafta oynanacak olan Alanyaspor müsabakasında cezalı duruma düştü.