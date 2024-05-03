Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Omar Colley cezalı duruma düştü

İHA
Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
Siyah-beyazlılarda bu maçta sarı kart gören Semih Kılıçsoy ve Omar Colley, sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.
İki futbolcunun kart gördüğü maçlar
Genç oyuncu Semih Kılıçsoy bu maç öncesi Rizespor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarında; Omar Colley ise, Fenerbahçe, Alanyaspor ve İstanbulspor mücadelelerinde kart görmüştü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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