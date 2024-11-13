Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un ilginç istatistiği

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Ligde zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ta ilginç bir istatistik dikkat çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, bu sezon siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda oynadığı 18 maçta 76 kez oyuncu değişikliğine gitti.

TABELADA EN ÇOK GÖSTERİLEN İSİM

Hollandalı çalıştırıcı, ilk oyuncu değişikliği hakları için ise en fazla 66 ve 67. dakikaları tercih etti.

Ayrıca bu süreçte Semih Kılıçsoy, 13 kez ile değişiklik tabelasında forma numarası en çok yanan futbolcu oldu.