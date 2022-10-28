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    Beşiktaş'ta Şenol Güneş, ilk kez antrenmana çıktı

    Beşiktaş'ta Şenol Güneş, ilk kez antrenmana çıktı

    Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. Deneyimli teknik adam Güneş, siyah-beyazlı takım ile bugün ilk antrenmanına çıktı.
    • 28.10.2022 - 20:53
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    Beşiktaş'ta, istenilen performasnı yakalayamayan Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yollar ayrıldı.

    Siyah-beyazlılar, Ismael'in yerini Şenol Güneş ile doldurdu.

    Şenol Güneş'le ilk antrenman

    Deneyimli teknik adam, bugün siyah-beyazlılarla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

    Teknik direktör Şenol Güneş, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Ümraniyespor ile oynayacakları maç öncesi takıma eşilik etti.

    Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmalarıyla başladı. Yarı alanda top kapma çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla noktalandı.

    Ümraniyespor maçının hazırlıkları yarın tamamlanacak

    Siyah-beyazlılar, 30 Ekim'de Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.

    Beşiktaş ta Şenol Güneş, ilk kez antrenmana çıktı #1

    Beşiktaş ta Şenol Güneş, ilk kez antrenmana çıktı #2

    Beşiktaş ta Şenol Güneş, ilk kez antrenmana çıktı #3

    Beşiktaş ta Şenol Güneş, ilk kez antrenmana çıktı #4

    Beşiktaş ta Şenol Güneş, ilk kez antrenmana çıktı #5

    Beşiktaş ta Şenol Güneş, ilk kez antrenmana çıktı #6

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    Beşiktaş ta Şenol Güneş, ilk kez antrenmana çıktı #10


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