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Beşiktaş'ta Şenol Güneş, ilk kez antrenmana çıktı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, ilk kez antrenmana çıktı

Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, Şenol Güneş ile anlaşma sağladı. Deneyimli teknik adam Güneş, siyah-beyazlı takım ile bugün ilk antrenmanına çıktı.