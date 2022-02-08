Beşiktaş'ta Şenol Güneş sesleri

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, gelecek sezon için Şenol Güneş ile anlaştı. Çebi, mayısta kongre olacağı için şimdiden açıklamazken takımı yakından takip eden Güneş, yönetime rapor hazırladı.

Beşiktaş'ta gelecek sezon, takımın başında Şenol Güneş olacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, tecrübeli teknik adamla 3 yıllığına anlaştı. Çebi, mayıs ayında kongre olacağı için sezon sonunu bekliyor.

Eğer olağan genel kurulda bir sürpriz olmazsa ve Ahmet Nur Çebi yeniden başkanlığa seçilirse Şenol Güneş resmen göreve başlayacak.

7 FUTBOLCU İSTEDİ

Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasından sonra Beşiktaş'ı yakından takip eden Şenol Güneş yönetime raporda hazırladı.

Gedson Fernandes transferinin bu bağlamda yapıldığı öğrenildi. Gelecek sezon Beşiktaş'ın başına geçecek olan Şenol Güneş, 1 stoper, 1 sağ bek, 2 orta saha, 2 hücuma dönük kanat oyuncusu ve 1 de forvet transferi istedi. Beşiktaş yönetimi sözleşmesi bitecek olan Larin, Güven Yalçın ve Oğuzhan Özyakup'u takımda tutmak istiyor.

BATSHUAYI'Yİ İSTEMİYOR

Sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi için yeni bir girişimde bulunulmayacak. Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic için henüz bir karar verilmedi.