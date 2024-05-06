Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, en güçlü aday oldu Nuri Şahin'le görüşen Beşiktaş'ta yönetim fikir ayrılığı yaşadı. Toplantının ardından Sergen Yalçın isminin ön plana çıktığı öğrenildi.

ensonhaber.com

Beşiktaş, gelecek sezon takımının başına geçecek yeni teknik direktör arayışlarına hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, bir dönem formasını giydiği takıma hizmet etmiş tecrübeli isimlerle temasa geçmişti. Ancak, son gelen bilgilere göre, Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmadı.

Sergen Yalçın, bir kez daha!

Siyah-beyazlı ekibin içinde bulunduğu durumu değerlendiren yönetim kurulu, teknik direktörlük koltuğu için alternatifleri gözden geçirmeye başladı.

Bu kapsamda, dikkatler bir kez daha eski teknik direktörleri Sergen Yalçın'a çevrildi.

51 yaşındaki deneyimli hoca, Beşiktaş camiasının dinamiklerine hakimiyeti ve daha önceki başarılarıyla öne çıkıyor.

Durumu yakından takip ediliyor

Yöneticiler, Sergen Yalçın'ın takıma uygun bir seçenek olduğunu düşünüyor ve gelecek sezon için onunla devam etme olasılığını değerlendiriyor.

Fernando Santos'un ardından Beşiktaş için yeni bir teknik direktör seçimi oldukça kritik bir hal aldı.

Yönetim, bu süreçte yapacakları tercihin titizlikle belirlenmesi gerektiğini vurguluyor ve Antalyaspor'dan ayrılması beklenen Sergen Yalçın'ın durumunu yakından takip ediyor.