Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gelişmesi: Resmi açıklama geldi Hatayspor galibiyeti sonrası konuşan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, teknik direktör adayları arasında Sergen Yalçın'ın da olduğunu belirtti.

AA & Ensonhaber

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada kazanmaya ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek son maçlarda istemedikleri skorlar aldıklarını kaydetti.

Üst üste 3 maç yenilmemeleri gerektiğine dikkati çeken Uçar, "Çocuklar bugün çok iyi mücadele etti. Hepsi istekli ve arzuluydu. Bizim için ümit verdiler. Böyle mücadele etmeleri gelecekteki günler için Beşiktaş adına sevindirici" diye konuştu.

Sergen Yalçın açıklaması

Bir gazetecinin ara transfer ve teknik direktör sorusu üzerine Uçar, teknik direktörlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini ve görüşmelerin yapıldığını vurguladı.

En iyi kararı vermek istediklerine değinen Uçar, "Biliyoruz vaktimiz de çok fazla değil. Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Bütün önceliğimiz hocamızla ilgili. Hedefimiz yeni hocamızı tespit etmek, anlaşmak. Daha sonra da lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hoca arayışlarımız devam ediyor. Bu hafta içerisinde birkaç hocayla da görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Sergen Yalçın gündemde mi?" sorusuna Uçar, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın evladı olduğunu dile getirerek, "Hocaların arasında Sergen Yalçın da var. İsim zikretmemem lazımdı ama Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor" yanıtını verdi.

"Rıza Çalımbay ile ileride yine beraber çalışacağız"

Uçar, "Rıza Çalımbay'ın ayrılışının ardından siz hiç konuşmadınız, o ayrılıkla ilgili konuşmak ister misiniz" sorusu üzerine Çalımbay ile ayrılamayacaklarını çünkü kader birliklerinin olduğunu belirterek, "Bu profesyonel bir şey. Sadece Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrıldı. İnşallah ileride yine beraber çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.