Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yönetiminde işler yolunda gitmiyor

Son yıllarda şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş'ta kötü günler bitmek bilmiyor.

Öyle ki Ole Gunnar Solskjaer'den görevi devralan Sergen Yalçın da kötü gidişata dur diyemedi.

Beşiktaş’taki ikinci dönemine 30 Ağustos’ta başlayan, ilk maçına 31 Ağustos’ta çıkıp aradan geçen 85 günde oynanan 12 maçta, beş galibiyet, üç beraberlik ve dört mağlubiyet yaşayan Sergen Yalçın bekleneni gösteremedi.

KÖTÜ GİDİŞATA ÇARE OLAMADI

Tecrübeli çalıştırıcı, basın toplantısında en az iki transfer dönemine ihtiyaç duyduklarını tekrarladı.

Yalçın ikinci döneminde maç başına 1,5 puan ortalaması tutturdu.

SON 3 YILDA EN DÜŞÜK GALİBİYET YÜZDESİ OLAN İSİMLERDEN BİRİ

Böylelikle Yalçın, Mart 2022’den bu yana takımı çalıştıran isimler arasında en düşük değerde kalan üçüncü isim oldu.

Sadece Burak Yılmaz (1,00) ve Rıza Çalımbay’ı (1,43) geçebildi. Bu periyotta en iyi ortalama ise 2,22 puan ile Şenol Güneş’e ait.