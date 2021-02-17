Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a yeni zamlı sözleşme

Beşiktaş'ın hem iyi futbol oynamasında hem de futbolcular arası iyi iletişiminde başrol oynayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi, zamlı şekilde uzatılıyor.

Geçtiğimiz ocak ayında Abdullah Avcı'nın görevden ayrılmasıyla takımın başına geçen Sergen Yalçın, 1.5 yıllık sözleşmeye imza atmış ve takımı 7. sıradan 3. sıraya taşıyarak büyük bir başarı sağlamıştı.

Bu sezon başında takımın önemli oyuncularının gitmesinin ardından yeni bir yapılanma oluşturan Sergen Hoca, ilk maçlarda sıkıntı yaşasa da kısa süre içerisinde oyun sistemini oturtarak takımı şampiyonluğun en önemli adaylarından biri haline getirdi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bir TV programında, “Sergen Hocamızdan çok memnunuz. Ne zaman isterse sözleşme uzatırız.” sözlerine, Yalçın’dan, “Başkan ve yöneticilerin her röportajda hocamız ne kadar isterse devam edebilir açıklaması beni rahatsız ediyor. Kontratlar böyle yapılmıyor.” cevabı gelmesi sonrasında yönetim, bu konuyu çözmek için harekete geçti.

ZAMLI YENİ SÖZLEŞME

Bu doğrultuda tecrübeli teknik adamın yıllık 7 milyon TL olan maaşı, 10 milyon TL’ye çıkarılarak 2 senelik daha sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

Bu sözleşmeyle birlikte Sergen Yalçın'ın, takıma daha fazla odaklanabilmesine yardımcı olmak amaçlanıyor.