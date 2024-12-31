Beşiktaş'ta Serkan Emrecan Terzi ameliyat edildi

Süper Lig'in ilk yarısını topladığı 26 puanla 6. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanarak ayak bileği instabil bağ yaralanması yaşayan sol bek oyuncusu Serkan Emrecan Terzi'nin ameliyat edildiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Futbol A Takımımızın 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ ayak bileğinde meydana gelen rotasyonel travma sonrasında ayak bileği instabil bağ yaralanması (sindezmoz) tespit edilen futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat oldu. Terzi’ye, Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından ayak bileği bağ rekonstrüksiyonu cerrahi işlemi uygulandı. Rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak olan futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.